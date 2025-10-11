Власти РФ включили концерн Renault в санкционный список

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Правительство РФ внесло французский концерн Renault в перечень юрлиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, против которых действуют санкционные ограничения. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Документ был принят во исполнение президентского указа 2022 года "О применении ответных специальных экономических мер". Российские власти ведут перечни компаний, в отношении которых введены простые ограничения, и производителей, связанных с ВПК недружественных государств.

После включения в список федеральным и региональным структурам РФ, а также физическим и юридическим лицам из РФ запрещено совершать какие-либо сделки с Renault и ее дочерними компаниями, в том числе внешнеторговые.

Постановление также освобождает контрагентов французского концерна от исполнения финансовых и контрактных обязательств перед этой компанией.

Ранее Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака в России. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака Reno для продажи и производства машин в октябре 2024 года.

Глава автопроизводительной компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявлял, что Renault для возвращения в Россию нужно возместить инвестиции в размере минимум 112,5 миллиарда рублей, которые были вложены в развитие производства "АвтоВАЗа".