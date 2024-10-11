Лавров заявил, что декларацию Восточноазиатского саммита не приняли из-за США

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Итоговую декларацию 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) не приняли из-за попыток Вашингтона и других государств придать ей политизированный характер. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, последние годы декларации излагали направления сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и гуманитарной сфере.

"То, что попытки насытить эти программы работы (политизированными сюжетами. – Прим. ред.), конечно же, являются контрпродуктивными, очевидно для всех", – цитирует главу МИД ТАСС.

Лавров напомнил, что в прошлом году был принят план действий Восточноазиатских саммитов. В рамках нынешнего были внесены некоторые соображения, нацеленные на реализацию проектов по совместному плану, отметил министр.

Как он указал, Запад блокировал все действия, при этом требуя, чтобы Россия призналась во всем из-за ситуации на Украине, где США и их союзники спровоцировали государственный переворот. Кроме того, добавил глава ведомства, США сами и поддерживают действия Киева.

Ранее Лавров заявил, что Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии. Нынешний курс Токио, по его словам, может привести к демонтажу системы современного миропорядка с заменой на тех правилах, о которых ранее заявлял новый японский премьер Сигэру Исиба.

