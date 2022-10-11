Россия не отказывается от равноправного диалога с США – МИД РФ

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Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном, однако он должен быть равноправным. Об этом РИА Новости заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По словам Рябкова, неопределенность Соединенных Штатов в вопросе диалога с Россией вызвана провалом в создании антироссийской коалиции.

Администрация США сама загнала себя в изоляцию от России новыми санкциями, считает замглавы МИД РФ. Здесь же Рябков подчеркнул, что по большому счету ограничения Запада не работают в качестве ухудшающих состояние России мер.

"Провалились и попытки сколотить международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов. Отсюда, собственно, проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой или становиться в позу, отказываясь от прямого диалога, пока та не изменит поведение", – сообщил дипломат.

Рябков подчеркнул, что общение двух стран должно основываться на взаимном уважении и учете интересов. По его словам, Россия не отказывается от контакта с США.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские власти поддерживают переговоры между Россией и Украиной в мирном формате. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты якобы не видят с российской стороны намерений вернуться к проведению переговоров между странами.

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