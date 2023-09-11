Пашинян заявил, что Азербайджан продолжает скапливать силы на границе с Арменией

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, Азербайджан продолжает скапливать силы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха", – сказал он в интервью Общественному телеканалу.

Премьер Армении также выразил уверенность в том, что Владимир Путин находится в курсе ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Целью и смыслом всех телефонных звонков с остальными лидерами стран было донести эту информацию до моих коллег, которые не были проинформированы о тех или иных нюансах", – отметил Пашинян.

По его словам, вероятная ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) армянской стороной не направлена против РФ, она напрямую связана с тем, что происходит на границе стран.

"Что касается ратификации Римского статута, то этот процесс начался в декабре 2022 года. Этот процесс связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности", – добавил он.

Ранее премьер-министр Армении во время телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявлял о готовности к переговорам по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном.

До этого зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что российская сторона делает все возможное для того, чтобы нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией и улучшить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе.



В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа