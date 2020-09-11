Явка на онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве на 20:00 превысила 80%

11 сентября, 20:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов в Москве превысила 80% с момента начала процедуры. Об этом сообщает ТАСС.
На 20:16 мск явка составила 80,01%, выдано 3 883 бюллетеня.
Онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов стартовало утром 11 сентября для жителей районов Бабушкинского и Марьино. Воспользоваться процедурой можно было по предварительной регистрации. Дистанционно отдать голос разрешено до 20:00 субботы, 12 сентября.
В основной день выборов, 13 сентября, для горожан откроются избирательные участки в округах. Их также смогут посетить те, кто не сумел воспользоваться системой дистанционного голосования.
Председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов ранее сообщил, что электронная процедура проходит в штатном режиме.
Суммарно в выборах примут участие 68 тысяч жителей двух округов. Заявки на дистанционное голосование ранее подали 4 853 москвича. Число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели 2019 года.
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