Правительство Японии ушло в отставку

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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сформирован новый состав кабинета министров, заявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Как сообщает РИА Новости, свои места сохранили только два политика, наиболее близких к премьер-министру Синдзо Абэ: генеральный секретарь Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Два политика сменили посты: глава МИД Таро Коно возглавил министерство обороны, а на его место пришел нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги.

Еще вернулись два политика, которые ранее работали при прежних кабинетах: министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити.

Самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав правительства, стал сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми 38-летний Синдзиро.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что планирует заключить мирный договор с Россией "в ходе своего срока" на посту премьера страны. Полномочия Абэ как главы правительства Японии истекают в 2021 году.

В июле МИД РФ выразил протест правительству Японии из-за материалов к саммиту G20, где южные Курилы были обозначены как японская территория. "В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране", – отметила тогда представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.