Эксперт назвал пропагандой слова Подоляка об активной работе в РФ спецслужб Украины

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о работе украинских спецслужб на территории РФ является пропагандистским ходом, считает глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, Киев пытается таким образом отвлечь внимание от своего провала на передовой.

"Такое впечатление, что любое ЧП в нашей стране – от землетрясения до потопа из-за паводка или пожара на складе – украинские каналы припишут действиям своих агентов или диверсантов", – высказался он.

Шатров также обратил внимание, что на Украине, в свою очередь, успешно действуют российские разведчики. И это подтверждают точные удары ВС РФ по вражеским объектам, резюмировал он.

Ранее Подоляк заявил, что сеть спецслужб страны действует на территории России. Он подчеркнул, что это достаточно эффективная сеть.

В то же время, говоря о совершающих атаки по объектам в РФ беспилотниках, представитель офиса украинского лидера отметил, что к Киеву они отношения не имеют.

До этого секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.



ФСБ арестовала пособника спецслужб Украины в Тюмени