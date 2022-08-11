В США призвали деколонизировать РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия на протяжении всей истории подчиняла территории диктатуре Москвы и Петербурга, теперь ее нужно деколонизировать. Об этом заявил публицист и политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для The Wall Street Journal.

Он признал правоту главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее напомнил, что Россия, в отличие от стран Запада, не совершала преступлений колониализма.

Однако, заявил Мишель, Москва вела колонизационную кампанию не за морями, а на суше. В частности, по его мнению, Россия колонизировала Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана.

"Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности", – заявил автор.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Россия взяла под контроль в ходе специальной военной операции на Украине месторождения полезных ископаемых, оцениваемые минимум в 12,4 триллиона долларов. По данным издания, речь идет о почти половине стоимости ресурсов на 2 209 месторождениях, изученных компанией.

