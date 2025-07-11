Депутат Миронов предложил ввести "Тютчевскую карту" для российских семей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

"Тютчевскую карту", которая будет аналогом "Пушкинской", необходимо ввести в России для семей с детьми. Это поможет им посещать культурные мероприятия чаще, сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя партии и руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергея Миронова.

"Убежден: положительный опыт "Пушкинской карты" надо распространить на семьи с дошкольниками, школьниками младших и средних классов. Сегодня жизнь показывает, что наше предложение более чем актуально", – отметил он.

По словам парламентария, соавтором предложения стала его коллега по партии Яна Лантратова. Инициатива была направлена главе Минкультуры России Ольге Любимовой. В документе рекомендуется распространить "Тютчевскую карту" для детей от 4 до 14 лет и их родителей.

Ранее Владимир Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской" с 2026 года. Ее номинал составит 3 тысячи рублей. Получить карту смогут семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от 3 до 6 лет.

