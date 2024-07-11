Белый дом: США и Украина прорабатывают ответ на инцидент с киевской больницей

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США и Украина прорабатывают силовой ответ в связи с ударом по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на мероприятии саммита НАТО.

"Мы работаем над этим, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой и энергично", – передает его слова РИА Новости.

Сведения о попадании ракет в детскую больницу в Киеве появились в СМИ 8 июля. Представители киевской администрации заявили, что в результате атаки были выявлены повреждения у токсикологического отделения медучреждения.

В Минобороны РФ, в свою очередь, опровергли высказывания представителей Киева о якобы намеренном ударе российской армии по украинским гражданским объектам. В ведомстве объяснили, что удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по объектам военной промышленности Украины и авиабазам ВСУ. Также в министерстве уточнили, что в здание попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попадание западной ракеты ЗРК Nasams в больницу подтвержденным фактом. Также она указала на то, что попытки киевского режима использовать эту трагедию в целях пропаганды подтверждают бесчеловечную сущность Украины.

