Эксперт прокомментировал слова Трампа о зависимости Германии от России

11 июля, 15:12
Фото: AP/Evan Vucci
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о полной зависимости Германии от России из-за поставок газа и его критику строительства газопровода "Северный поток – 2".
Он считает, что США воспринимают Германию как свою колонию. По мнению эксперта, это оправданно, поскольку там находится контингент войск США.
"При этом забавно слышать про "Северный поток – 2", учитывая, что Германия в любом случае закупает порядка 55 миллиардов кубов газа у России. Будет она их покупать через "Северный поток – 2" или по имеющимся сейчас маршрутам, не играет никакой роли", – цитирует Фролова RT.
Он полагает, Берлин после строительства нового газопровода окажется в выигрышном положении на международной арене. Проект увеличит влияние Германии на энергетическом рынке, пояснил эксперт. "Если Трамп мыслит категориями заложников и жертв, надо ли понимать, что он хочет сделать Европу заложником своего газа или какого-то другого газа? Или же мы все-таки станем говорить о нормальных взаимных отношениях?" – заключил Фролов.
Ранее Трамп раскритиковал страны НАТО, одобрившие строительство "Северный поток – 2". Он назвал Германию заложницей России в сфере газовых поставок. После строительства трубопровода свыше 70 процентов природного газа будет поступать из РФ, добавил президент США. По его словам, НАТО следует "что-то с этим сделать".
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