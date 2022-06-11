Власти Италии рассекретили документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и блогосфере

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Правительство Италии рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и среди блогеров.
Это произошло после того, как в газете Corriere della Sera появилась публикация о расследовании со стороны комитета итальянского парламента по безопасности в отношении граждан Италии, которые якобы являются частью пророссийской пропаганды в этой стране, передает РИА Новости.
Накануне представитель руководства Совмина Франко Габриэлли опроверг информацию газеты о том, что власти ведут досье в отношении пророссийских журналистов, блогеров и экспертов, однако позднее он показал в ходе созванной конференции подготовленный итальянским департаментом информации и безопасности доклад из семи страниц.
При этом Габриэлли отметил, что данный документ составлен на основе информации из открытых источников и находился под самым низким из возможных грифом секретности. Он также заявил, что в докладе нет данных, касающихся национальной информации, однако одновременно с этим выразил недовольство тем, что документ попал к журналистам.
Ранее итальянский журналист Марко Травальо отметил успехи России при проведении спецоперации на Украине. Он заявил, что РФ одерживает победу и ни разу не терпела поражение на поле боя.
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