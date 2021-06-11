Time поместил на обложку Байдена в очках с отражением Путина

Фото: twitter.com/TIME

Американский еженедельный журнал Time в преддверии встречи в Швейцарии поместил на обложку фото президентов России и США.

На обложке изображен президент США Джо Байден в солнцезащитных очках. В них отражается Владимир Путин.

Встреча президентов РФ и США запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией, а также тему Украины.

Как ранее заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта в Донбассе.

