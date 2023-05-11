Сербия отказалась от идеи выдавать паспорта россиянам, прожившим в стране год

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Сербия не будет выдавать паспорта иностранным гражданам, в том числе и россиянам, проживающим и работающим в стране год. Об этом сообщает "Радио 1".

Причиной отказа от паспортных планов стало заявление Евросоюза, что безвизовый режим для Сербии будет остановлен, если они воплотятся в жизнь. Брюссель считает, что подобные меры угрожают ЕС.

Правительство Сербии данный законопроект предложило в апреле 2023 года.

9 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители западных стран во время совместных встреч сразу же вне зависимости от темы разговора требуют ввести антироссийские санкции. Он также отметил, что Белграду до сих пор удается соблюдать решения своего Совета нацбезопасности и не вводить санкции против России.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что на Сербию оказывается давление для смены позиции в отношении РФ. Давление на Белград Песков назвал "страшным" и "беспрецедентным".

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