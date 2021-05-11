Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

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Соглашение между правительствами РФ и Нидерландов об избежании двойного налогообложения было денонсировано Госдумой на пленарном заседании.
"В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года", – говорится в пояснительной записке.
Ранее законопроект о денонсации соглашения внесло в ГД правительство России. В пояснительной записке отмечается, что в связи с изданием в марте прошлого года поручения Владимира Путина об обложении 15-процентным налогом доходов, переводимых за рубеж, возникла необходимость внести поправки в налоговые соглашения с другими странами.
Российский Минфин провел переговоры с коллегами из Нидерландов, предложив им условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако обсуждение зашло в тупик.
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