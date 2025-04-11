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11 апреля, 07:47

Политика

Посольство РФ не получало уведомлений от Хиросимы о церемонии памяти жертв бомбардировки

Фото: ТАСС/Игорь Вайнштейн

Российское посольство в Японии не получало официальных уведомлений от Хиросимы относительно проведения церемонии в память о жертвах атомной бомбардировки города в 1945 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

В связи с этим обсуждать реакцию посольства нет смысла, указали в дипмиссии, добавив, что и строить гипотезы пока также преждевременно.

Мэрия Хиросимы ранее допустила присутствие российских представителей на церемонии 6 августа. Власти заявили, что японская сторона уведомит РФ, после чего Москва сможет подать заявление на участие.

Кроме того, в этом году приглашения также получат страны, которым их не направляли до этого, включая те, у которых есть дипломатические отношения с Японией, но нет посольств.

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