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Бывший вице-президент Эквадора Глас пытался покончить с собой
Фото: ТАСС/IMAGO/Agencia Prensa-Independien/Jimmy Negrete
Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который был задержан при штурме мексиканского посольства, пытался покончить с собой. Об этом сообщил экс-президент страны Рафаэль Корреа на своей странице в соцсети X.
В настоящее время Глас объявил голодовку. Корреа возложил на действующего главу Эквадора Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе.
Ранее сообщалось, что в Эквадоре силовики штурмовали мексиканское посольство, чтобы задержать бывшего вице-президента Хорхе Гласа.
В ночь на 6 апреля полицейские силой проникли в здание и увезли политика, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря 2023 года. После штурма посольства Мексика объявила о приостановлении дипломатических отношений с Эквадором.
Новости мира: Мексика приостановила отношения с Эквадором после штурма посольства