Депутат оценила идею об ограничении выезда госслужащих за рубеж

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Идея о запрете на государственном уровне выезда госслужащих за границу является избыточной. Об этом в беседе с RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

При этом она признала, что сейчас госслужащим нужно воздержаться от поездок за границу, чтобы не уронить статус страны. Однако Бессараб напомнила, что у "Единой России" существует положение, в соответствии с которым депутаты должны согласовывать неслужебные поездки за границу с руководителем фракции.

Депутат призвала госслужащих перед поездкой за рубеж подумать, стоит ли такая поездка последствий, которые могут наступить.

"Это должно быть на совести каждого и на усмотрение каждого, если только это не структуры, которым просто запрещено в такие периоды ездить за границу. Все остальное мне кажется избыточным", – заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что госслужащие не должны покидать Россию, если их поездки не касаются государственных задач. По его мнению, при сегодняшней ситуации в России и мире им лучше заниматься внутренними проблемами. Парламентарий подчеркнул, что отъезды политиков за рубеж порождают слухи и домыслы.

