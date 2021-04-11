Бывший представитель НАТО в России предрек судьбу Крыма после "развала" РФ

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Крым может вернуться в состав Украины в момент "развала" России, заявил бывший представитель НАТО в Москве, капитан Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Россия завтра может развалиться, что было бы неплохо для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину", – прокомментировал Табах.

Он добавил, что такой же сценарий может ожидать и Донбасс. При этом, по его словам, ВСУ могут без труда вернуть регион силой.

Табах признал и непростую позицию России в этом вопросе. По его мнению, ситуация на юго-востоке Украины "сложная и опасная".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину разрешить противоречия путем переговоров. Он добавил, что Турция "прилагает усилия в этом направлении".

