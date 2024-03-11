В Киеве заявили, что вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно

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Вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире украинского телеканала, пишет РИА Новости.

Он связал это с тем, что в России для детей были созданы лучшие условия, в результате чего они видели себя там "лучше реализуемыми".

Павличенко подчеркнул, что это является серьезной проблемой для Киева, поскольку вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании и помощи для того, чтобы адаптироваться к жизни на Украине. Он призвал активно включать их в социальную жизнь, а также давать им новые возможности и преимущества.

Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что российская сторона при поддержке Катара вернула на Украину 11 детей.

Она также поблагодарила посла Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, который способствовал воссоединению детей и их родителей в катарском посольстве в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности продолжать совместную работу по защите детей.