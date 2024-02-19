Львова-Белова заявила, что РФ при содействии Катара вернула на Украину 11 детей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия при поддержке Катара вернула на Украину 11 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка при президенте РФ Марию Львову-Белову.

"Сегодня 11 детей – это самая большая группа, у каждого своя история. Есть два ребенка с инвалидностью", – заявила омбудсмен.

Также она поблагодарила посла Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, который способствовал воссоединению детей и их родителей в катарском посольстве в Москве. Тот в свою очередь заявил о готовности продолжать совместную работу по защите детей.

"Благодарим президента России Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Наши отношения развиваются плодотворно", – уточнил глава диппредставительства.

Ранее СМИ со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук сообщили, что Украина планирует осуществить принудительную эвакуацию детей с подконтрольной Киеву части ДНР. Она рассказала, что речь идет о восьми населенных пунктах Артемовского и Покровского районов. По ее словам, вывозить каждого ребенка будут вместе с одним из родителей или законным представителем.



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