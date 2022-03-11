Российские военные вывели из строя аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

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Военные аэродромы в западных украинских городах Ивано-Франковск и Луцк вывели из строя, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он рассказал, что утром 11 марта по объектам военной инфраструктуры Украины нанесли удар высокоточным оружием большой дальности.

Представитель военного ведомства также рассказал, что войска Донецкой Народной Республики освободили город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до шести километров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

