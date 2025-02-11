Верховная рада Украины поддержала закупку ядерных реакторов в Болгарии

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Верховная рада Украины выступила в поддержку законопроекта о закупке у Болгарии двух ядерных реакторов для Хмельницкой атомной электростанции, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

По его словам, в поддержку инициативы выступил 261 парламентарий, а позиции "против" придерживаются 39 депутатов.

В свою очередь, украинские СМИ обращали внимание, что реакторы оборудованы составляющими, произведенными в России. Предполагается, что они будут установлены на третьем и четвертом энергоблоках Хмельницкой атомной электростанции, строительство которых продолжается на протяжении долгого времени и приостанавливалось несколько раз.

В ноябре 2024 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло, что на тот момент на полную мощность работали только два из девяти ядерных реакторов трех украинских АЭС. Выходную мощность на них снижали на фоне воздушной тревоги, объявленной по всей территории страны.

