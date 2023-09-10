10 сентября, 17:46Политика
Минэнерго Украины получило первую партию ядерного топлива из США
Фото: depositphotos/Yarygin
Национальная энергетическая компания "Энергоатом" получила первую партию ядерного топлива из США, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада".
"Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами", – поделился он.
По словам Галущенко, на данный момент в рамках сотрудничества были подписаны договоры с Финляндией, Чехией и Словакией. Это было сделано для того "чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте", заключил министр.
Ранее он заявлял, что украинская сторона приступила к подготовке к прекращению поставок российского газа после 2024 года. Вероятность того, что Москва и Киев смогут договориться о продлении контракта на транзит газа в Европу, очень низкая, считает он. Действие документа заканчивается в конце следующего года.
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