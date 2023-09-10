Минэнерго Украины получило первую партию ядерного топлива из США

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Национальная энергетическая компания "Энергоатом" получила первую партию ядерного топлива из США, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада".

"Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами", – поделился он.

По словам Галущенко, на данный момент в рамках сотрудничества были подписаны договоры с Финляндией, Чехией и Словакией. Это было сделано для того "чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте", заключил министр.

Ранее он заявлял, что украинская сторона приступила к подготовке к прекращению поставок российского газа после 2024 года. Вероятность того, что Москва и Киев смогут договориться о продлении контракта на транзит газа в Европу, очень низкая, считает он. Действие документа заканчивается в конце следующего года.