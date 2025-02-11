AP: Макрон проигнорировал Моди на саммите по ИИ в Париже

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Президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал премьер-министра Индии Нарендру Моди во время приветствия гостей на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже. Трансляцию мероприятия вело агентство Associated Press.

На кадрах видно, как Макрон поздоровался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, генсекретарем ООН Антониу Гутерришем, а также премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Кроме того, президент Франции обменялся поцелуями с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом он проигнорировал индийского премьера, который протянул ему руку для приветствия.

Отмечается, что Индия является соорганизатором мероприятия.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Макрон "разыскал" главу МИД России Сергея Лаврова и пожал ему руку на саммите G20. Позже Лавров подтвердил, что французский президент пожал ему руку.

При этом Лавров подчеркнул, что считает "ненормальным", когда "многие европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах, на фотографировании".