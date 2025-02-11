В ГД внесли обновленную редакцию проекта об ответственности скрывшихся преступников

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Депутаты внесли в Госдуму на рассмотрение обновленную редакцию проекта закона, который направлен на привлечение россиян, находящихся за рубежом, к ответственности за совершенные преступления. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, инициатива расширяет возможности прокуратуры в реализации принципа неотвратимости наказания.

"Будем и дальше совершенствовать наше законодательство, чтобы тем, кто совершил преступления в нашей стране, куда бы они ни пытались скрыться, не осталось шансов уйти от ответственности за содеянное", – пояснил чиновник в своем телеграм-канале.

Инициативу внесли в ГД в августе 2024 года. Изменение должно коснуться соответствующей статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ. Генеральная прокуратура России может получить право направлять в другие страны материалы для привлечения к ответственности россиян, пытающихся избежать наказания за рубежом.

Нынешнее законодательство РФ предусматривает передачу всех материалов уголовного дела Генпрокуратуре в том случае, если преступления совершил иностранец, уехавший из России, и процессуальные действия с его участием не представляются возможными. После этого ведомство самостоятельно решает вопрос о направлении этих документов в компетентные органы другой страны для дальнейшего уголовного преследования.