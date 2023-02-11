Статус кандидата в ЕС породил у украинцев нереалистичные ожидания – СМИ

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Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз порождает "нереалистичные ожидания" у граждан страны. С таким заявлением выступил обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон.

Крон считает, что предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины было политическим решением. По мнению журналиста, "путь Киева в Европу будет долгим". Он уточнил, что для Украины есть большое количество препятствий, из-за которых процесс вступления в ЕС может растянуться на долгие годы.

Журналист напоминает, что для вступления в ЕС стране-кандидату необходима функционирующая правовая система и принцип разделения властей, а также соблюдение демократических правил на всех уровнях власти.

Кроме того, стране необходимо развить экономику до такого уровня, чтобы после вступления она выдержала конкуренцию на внутреннем рынке ЕС. По словам журналиста, Евросоюз не может изменить эти критерии, так как именно от них зависит функционирование союза.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет марафоном, а не спринтом. Он также пообещал, что Еврокомиссия примет все меры, чтобы помогать Украине на пути реформ сближать свое законодательство с европейским.

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