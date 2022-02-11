Глава Минобороны Британии прибыл с официальным визитом в Москву

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает посольство Великобритании в Москве в своем телеграм-канале.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс.

Лавров по итогам переговоров с британской коллегой выразил разочарование тем, как продвигается диалог.

Он подчеркнул, что появилось чувство, будто зарубежные коллеги не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, или полностью их игнорируют.

