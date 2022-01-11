США дадут ответ по итогам консультаций с РФ на следующей неделе – СМИ

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Делегация США пообещала доложить об итогах консультаций с РФ руководству и предоставить письменный ответ на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал источник.

"Чтобы каких-то недопониманий не возникло. Нам нужен конкретный ответ на наши озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО. Всякие увиливания нам не интересны", – отметил он, добавив, что Россия "разжевала" свои предложения.

Также он сообщил, что Вашингтон занял твердолобую позицию о необсуждении темы вступления Украины в НАТО без нее. По его словам, американцы уходят от ответственности, ведь Украина сама не может принять решение по данному вопросу.

"В Штатах вообще, похоже, есть ребята, которые готовы объявить России новые санкции за ненападение на Украину. Очень хотелось бы верить, что их позиция не возобладает над здравым смыслом. России и США есть прямой смысл договориться. Или угрозы мировой безопасности возрастут", – заключил источник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в Женеве переговоры РФ с США по гарантиям безопасности пока не дают поводов для оптимизма. Он также отметил, что на данном этапе делать какие-либо выводы о результатах диалога невозможно.

