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08:16

Белый дом готовится ввести режим ЧП в США

политика за рубежом

08:16

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Фото: depositphotos/etienjones

В США готовятся ввести режим чрезвычайного положения. Такая мера позволит Белому дому получить финансирование строительства стены на американо-мексиканской границе в обход Конгресса, сообщает "Комсомольская правда".

Сейчас американские власти ищут неиспользованные средства в бюджете. Внимание, в частности, обратили на инженерные войска армии США.

Дональд Трамп "настоятельно рекомендовал" сухопутным силам выяснить, сколько времени займет подписание контрактов на строительство стены.

Также администрация президента США изучает принятый в прошлом году закон о ликвидации последствий стихийных бедствий. На него члены Конгресса выделили 13,9 миллиарда долларов, и эта сумма так и не была использована.

Работу американской администрации частично приостановили 22 декабря. Это произошло из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Накануне Трампу пришлось отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давос.

политика за рубежом

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