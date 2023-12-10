В воскресенье в Египте стартуют президентские выборы

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В воскресенье в Египте начнутся трехдневные президентские выборы. В борьбе за пост главы государства принимают участие четыре кандидата. Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование в Египте будет проходить 10, 11 и 12 декабря. Возможность проголосовать имеют порядка 67 миллионов египтян.

В первом туре конкуренцию действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси составят лидер Республиканской народной партии Хазем Омар, глава либеральной партии Вафд Абдель Санад Ямама и председатель Египетской социал-демократической партии Фарид Захран.

Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации Братья-мусульмане (запрещена в РФ). В 2018 году он был переизбран на второй срок. В случае победы на нынешних выборах он будет находиться на посту президента до 2030 года.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил главу Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.