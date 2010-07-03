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Политика

10 ноября, 22:20

Советник Трампа выразил надежду на мирный договор между Россией и Украиной

политика

Фото: Aijaz Rahi/AP/TASS

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду, что Россия и Украина найдут общий язык. Об этом он заявил в интервью в эфире американского телеканала CBS.

Он также упрекнул администрацию бывшего президента США Барака Обамы за то, что она не оказывала военную помощь Украине.

Он подчеркнул, что был на Украине в 2014 году и был наблюдателем на украинских выборах.

"Я был там в рамках двухпартийной миссии по наблюдению за выборами. Ко мне подошли молодые украинские солдаты и молодые украинцы и спросили: почему США не отправят нам помощь? Вы отправляете нам одеяла и сухпайки", – сказал О'Брайен.

Он напомнил, что администрация Дональда Трампа стала первой, которая стала Украине оказывать военную помощь.

Ранее МЧС РФ выслала в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом.

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