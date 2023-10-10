Сенатор призвал серьезно отнестись к словам о возможном вооруженном конфликте США и РФ

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Стоит серьезно отнестись к словам бывшего главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о высокой вероятности вооруженного конфликта между Вашингтоном и Москвой в ближайшие 10–15 лет в случае победы ВС РФ на Украине. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на российского сенатора Алексея Пушкова.

Он уточнил, что подобное высказывание отражает текущие настроения в американском правительстве. По его мнению, они останутся в Штатах, даже если в структуре власти будут изменения.

При этом Пушков заявил, что в ближайшие году Соединенные Штаты не смогут развязать противостояние с Россией, так как многие американские политики называют КНР главным соперником США.

Отмечается, что Соединенные Штаты столкнулись с различными вызовами, которые поставили под сомнение их мировое лидерство. Конфликт с РФ только ослабит Штаты перед их лицом.

Пушков напомнил, что Вашингтон находится сейчас в сложной ситуации, так как вовлечен сразу в три кризиса: ближневосточный, украинский и потенциально дальневосточный конфликты.

Ранее в СМИ предположили, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добьются существенных результатов во время осеннего этапа контрнаступления, то мирное соглашение заключат на выгодных для России условиях. Отмечалось, что финансовая и военная помощь Киеву все больше начинает зависеть от результатов выборов в западных странах.

Помимо этого, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине нужно вступить в мирные переговоры с Россией из-за эскалации конфликта в Израиле, который пока будет отвлекать внимание Запада.

Также он добавил, что США могут в следующий раз отказать Украине в финансировании контрнаступления ВСУ, так как основной союзник Запада на Ближнем Востоке оказался в тяжелом положении.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ