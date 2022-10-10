В Госдуме объяснили популярность телеграм-канала Медведева

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Россиянам направится сочетание живого языка и формальных смыслов, которые заложены в текстах зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом изданию "Подъем" рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов.

По его словам, в текстах Медведева есть серьезная и сильная эмоциональная составляющая. Попов отметил, что многие россияне разделяют заложенные в сообщениях в телеграм-канале зампредседателя Совбеза чувства.

"Написано круто, мощно, хорошим слогом, поэтому читают. У нас же чиновники довольно сухие граждане с точки зрения выражения эмоций, подачи информации, а здесь вот такой эмоциональный взрыв, хлесткие выражения, конечно, это вызывает неподдельный интерес у нашего населения", – поделился Попов.

Ранее Медведев написал, что целью Москвы в будущем должен стать полноценный демонтаж политического режима Киева. По его словам, в настоящее время Украина с "нацистским политическим режимом" будет представлять для России постоянную угрозу, которая будет нести прямой и явный характер.



Медведев выступил за полный демонтаж политического режима Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!