Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российский противотанковый комплекс "Корнет" отличается особой мощью, которую он показал при уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне СВО, сообщил сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu.

"Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский "Корнет", – подчеркнул журналист.

Он напомнил, что способность "Корнета" пробивать броню не раз поражала зарубежных военных, в частности, китайских генералов.

По его словам, Украина и Великобритания оказались в крайне неприятной ситуации, поэтому "Корнет" всем крайне интересен. Как заметил Ши Хонг, комплекс очень мощно оснащен для уничтожения бронетехники. Он усомнился, что хоть один боевой танк захочет столкнуться с "Корнетом".

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что британские танки Challenger 2, которые были подбиты ВС РФ в Запорожской области, остаются ржаветь на полях сражения.

Впервые у ВС России получилось ликвидировать танк Challenger 2 в зоне СВО 5 сентября.

Позже Рогов сообщил об уничтожении второго танка ВСУ Challenger 2 в Запорожской области. По его словам, он был уничтожен с одного выстрела российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО