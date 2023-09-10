10 сентября, 23:29Политика
В Китае восхитились российским ударом в зоне спецоперации
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Российский противотанковый комплекс "Корнет" отличается особой мощью, которую он показал при уничтожении британского танка Challenger 2 в зоне СВО, сообщил сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu.
"Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский "Корнет", – подчеркнул журналист.
Он напомнил, что способность "Корнета" пробивать броню не раз поражала зарубежных военных, в частности, китайских генералов.
По его словам, Украина и Великобритания оказались в крайне неприятной ситуации, поэтому "Корнет" всем крайне интересен. Как заметил Ши Хонг, комплекс очень мощно оснащен для уничтожения бронетехники. Он усомнился, что хоть один боевой танк захочет столкнуться с "Корнетом".
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что британские танки Challenger 2, которые были подбиты ВС РФ в Запорожской области, остаются ржаветь на полях сражения.
Впервые у ВС России получилось ликвидировать танк Challenger 2 в зоне СВО 5 сентября.
Позже Рогов сообщил об уничтожении второго танка ВСУ Challenger 2 в Запорожской области. По его словам, он был уничтожен с одного выстрела российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет".
ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО
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