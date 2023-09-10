Канадская делегация не смогла покинуть Нью-Дели после саммита G20 из-за поломки самолета

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Канадский премьер Джастин Трюдо вместе со всей делегацией страны, в том числе представителей СМИ, которые участвовали в саммите G20 в Индии, не могут покинуть Нью-Дели из-за поломки самолета. Об сообщает телеканал CTV.

По информации СМИ, у воздушного судна выявили техническую неполадку, решить ее быстро не получилось. В этой связи вся канадская делегация пока будет находиться в Индии.

Саммит "двадцатки" проходил в Нью-Дели. Помимо лидеров государств G20, на встречу были приглашены еще девять стран – Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани чуть не заплакал от того, как Афросоюз стал постоянным членом "Большой двадцатки". Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что союз стал постоянным участником G20 на открытии первой сессии встречи.