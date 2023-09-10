ООН в зерновой сделке используют для продвижения односторонних подходов – Лавров

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Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша в зерновой сделке используют для продвижения односторонних подходов, считает глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20).

"Прочитав содержание этого письма (генсека ООН Гутерриша на имя Лаврова. – Прим. ред.), создается впечатление, что опять, к сожалению, пытаются использовать генерального секретаря для того, чтобы продвигать односторонние подходы, потому что весь смысл его обращения заключается в том, что вот давайте вы срочно возобновляйте украинскую зерновую сделку, а за это мы в течение месяца сделаем что-то для подключения кого-то к SWIFT, в течение двух-трех месяцев как-то постараемся договориться со страховой компанией Lloyd's и так далее", – передает ТАСС слова главы МИД РФ.

По словам Лаврова, Запад пытается уговорить российскую сторону согласиться на нереалистичную схему переподключения Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге. Он подчеркнул, что у данного филиала нет лицензии на проведение банковский операций. Лавров добавил, что филиал исчерпал себя и должен закрыться.

Лавров заявил, что никто не обещал возвращение Россельхозбанка в SWIFT.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право сначала дождаться выполнения условий по зерновой сделке и только потом возобновить ее действие. По словам Пескова, условия РФ по черноморской инициативе известны. Они не нуждаются в толковании и могут быть реализованы.

СМИ сообщили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки