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Пробуждение южных стран, в частности, африканских государств, нанесет "смертельный удар" по Европе. Об этом пишет Okaz.

По мнению автора статьи, каждый, кто знаком с историей США и Европы, знает, что современные западные государства построены на потерянных человеческих жизнях. Эти страны и сейчас играют разрушающую роль, несмотря на "грим" под названием "права человека и демократия", подчеркнул он.

Отмечается, что колонизация Африки Европой не закончилась, потому что так проще и дешевле строить западные финансовые империи. Европейский колониализм, сказано в тексте, поддерживается большинством международных институтов, в том числе НАТО и ООН.

В статье добавили, что нынешние события в Африке, включая переворот в Нигере, пугают западных колонизаторов. Недопущение пробуждения Африки стало одной из миссией НАТО, наряду с сохранением западной однополярности. Также организация пытается не дать Китаю и России установить новый миропорядок.

Однако, подчеркивает автор, освободительные движения, которые появились в Африке в последние годы, станут причиной ликвидации "последних очагов" европейского колониализма.

"Люди, которым известно о преступлениях европейских колонизаторов, это африканцы. Они молчали и продолжают молчать об этом. Отсюда можно понять чувства народов Африки, когда они поднимают российский флаг", – сказано в сообщении.

Уточняется, что они делают это не для того, чтобы выступить против Украины. Они ратуют за победу РФ над НАТО и империями европейского колониализма.

Госпереворот произошел в Нигере 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль внимательно следит за обстановкой в Нигере и выступает за восстановление законности в стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что российская сторона считает восстановление конституционного порядка в Нигере необходимостью.

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