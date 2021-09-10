Посла США в Москве Салливана вызвали в МИД РФ

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Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в министерство иностранных дел РФ, он прибыл в ведомство. Об этом сообщает РИА Новости.

Причины вызова пока неизвестны, в министерстве он пробыл 20 минут. Дипломат отказался отвечать на вопросы журналистов.

Ранее в МИД РФ был вызван посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро после заявлений о причастности России к протестам в южноамериканской республике.

Тогда министр национальной обороны Колумбии рассказал о кибератаках, которые якобы исходили с территории России. В МИД назвали такое обвинение "безосновательным и ничем не подкрепленным".

