США обвинили россиянина Лифшица в сговоре с целью мошенничества

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Гражданин России Артем Лифшиц, включенный ранее в санкционный список США, обвиняется в сговоре с целью электронного мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции США.

Согласно данным Минюста, 27-летний житель Санкт-Петербурга является участником мошеннической схемы, в которой незаконно используются персональные данные граждан США для создания счетов в банках для операций в криптовалюте.

Ранее власти США ввели санкции в отношении граждан РФ Антона Андреева, Дарьи Аслановой и Артема Лифшица, а также на внефракционного депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. Сообщалось, что им приписывают вмешательство в выборы США, которые состоятся в ноябре.

До этого Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу на выборах Джозефу Байдену. Эксперт при составлении прогноза учитывал наличие независимого кандидата в гонке, долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, народные волнения, скандалы, харизматичность претендента и прочее.

По его мнению, на стороне Байдена будут семь факторов против шести у Трампа. Лихтман заявил, что против действующего президента могут сыграть в том числе скандал с импичментом и экономический кризис из-за пандемии коронавируса.

Трамп при этом ранее отмечал, что его наиболее вероятный противник на выборах Джо Байден слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.

Выборы пройдут в США 3 ноября этого года. В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок.

