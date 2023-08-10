ГП признала нежелательной организацией проект Conflict Intelligence Team

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team ("Сетевое объединение журналистов-расследователей"). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что платформу создал находящийся на данный момент за границей и заочно арестованный в РФ россиянин Руслан Карпук (признан в РФ иноагентом) вместе с участниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента), которые также проживают за рубежом и являются резидентами иностранных государств.

Изначально организация называлась War in Ukraine. Как уточняет Генпрокуратура, "псевдожурналисты" собирают и публикуют информацию о Вооруженных Силах РФ, в том числе персональные данные военных, которая затем используется для дискредитации.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинского движения "Аллатра". Отмечалось, что "Аллатра" является псевдорелигиозным движением, которое занимается миссионерской деятельностью, при этом у него нет статуса религиозной организации.

До этого ведомство признало деятельность центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса нежелательной на территории страны. Уточнялось, что организация под видом просветительской деятельности проводила мероприятия, направленные на формирование негативного образа РФ.

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