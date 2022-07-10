В ЛДПР предложили заменить термин "президент" на "правитель" в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В ЛДПР предложили заменить термин "президент" на "правитель" в России, пока иностранное слово окончательно не укоренилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

По данным партии, термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые был использован в конце XVIII века в США. А позднее он распространился по всему миру.

"В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху", – сказали в ЛДПР.

В партии подчеркнули, что этот тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесений изменений в Конституцию в 2020 году. Однако он не был учтен.

"Президент 1991 года и президент нынешний – это два разных по статусу лица. (Бориса) Ельцина в 1991 году избрали по еще Конституции РСФСР, а сейчас глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году", – напомнили во фракции.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон окончательно и бесповоротно уйдет из политики. По информации британских СМИ, бывший премьер не хочет принимать участие в следующих выборах в палату Общин. Свой действующий мандат он сдавать не будет, чтобы избежать процедуры довыборов, но после истечения срока полномочий намерен окончательно уйти на покой.

