Володин прокомментировал призыв Британии отменить закон об иноагентах в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Фото предоставлено пресс-службой нижней палаты парламента
Зарубежным партнерам следует перестать вмешиваться в дела России и использовать международные площадки для лоббирования собственных интересов. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление британской стороны в рамках ОБСЕ о необходимости отмены закона об иноагентах в РФ.
"Искренне жаль, что западные коллеги используют такие международные площадки, как ОБСЕ, для продвижения исключительно собственных интересов, забыв о принципах невмешательства в дела других государств, диалога, доверия и отсутствия двойных стандартов", – говорится в записи, опубликованной в телеграм-канале Володина.
Он обратил внимание на политику двойных стандартов, которая распространяется исключительно на Россию. Так, в США существует аналогичный закон, однако подобных призывов в адрес Соединенных Штатов не звучит.
Парламентарий также отметил, что даже королева Великобритании Елизавета II планирует ввести билль, один из пунктов которого отмечает создание реестра лиц-иноагентов.
Володин напомнил, что в США закон об иноагентах действует с 1938 года. Из-за жестких норм работа СМИ и распространение информации затруднены, а нарушение требований наказывается тюремных заключением на срок до пяти лет.
"Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое?.. Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться", – написал председатель Госдумы.
Ранее в ГД предложили ограничить работу иноагентов в периоды избирательных кампаний.
Отмечалось, что НКО и СМИ, являющиеся иноагентами, могут продолжать осуществлять политическую деятельность, в том числе проводить соцопросы в периоды избирательных кампаний в России. Вместе с тем получающие финансирование из зарубежных источников организации имеют возможность манипулировать общественным мнением, создавая ложное ощущение о поддержке того или иного кандидата.
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