Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко опровергла информацию о закрытии издания

Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko
Генеральный директор "Медузы", признанной в России иностранным агентом, Галина Тимченко в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о закрытии издания.
Она также заявила, что не давала интервью "Голосу Америки", признанному в РФ иноагентом.
Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, ссылаясь на Тимченко, сообщил о закрытии "Медузы", так как бизнес-модель медиаресурса оказалась нежизнеспособной в нынешних условиях.
Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков эту информацию не подтвердил и отметил, что подобный вывод мог быть сделан на основе статьи в "Голосе Америки".
"Медуза" не закрывается, я не давала интервью "Голосу Америки", – сказала Тимченко.
23 апреля Минюст РФ внес "Медузу" в список иноагентов. После этого в издании заявили о возникшей угрозе лишиться части рекламодателей.
Ранее онлайн-издание VTimes, включенное в список иноагентов, сообщило о прекращении работы с 12 июня. В VTimes уточнили, что после включения сайта в реестр иноагентов возникли сложности при сотрудничестве с рекламодателями и партнерами, а пожертвований читателей недостаточно.
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