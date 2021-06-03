VTimes сообщило о прекращении работы с 12 июня

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Онлайн-издание VTimes, включенное в список иноагентов, прекратит работу с 12 июня. Информация об этом появилась на сайте СМИ.
"Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание VTimes", – отмечается в публикации.
В VTimes уточнили, что после включения сайта в реестр иноагентов возникли сложности при сотрудничестве с рекламодателями и партнерами, а пожертвований читателей недостаточно, чтобы качественный медиаресурс продолжил существование.
"Хуже того, иноагентский статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии иноагенту – и мы тоже понимаем почему", – говорится в сообщении.
В издании отметили, что в качестве даты закрытия 12 июня выбрано неслучайно, ведь это День независимости России.
Ранее стало известно о закрытии портала Newsru.com. Причиной такого решения в СМИ назвали экономическое положение издания, вызванное политической ситуацией в стране.
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