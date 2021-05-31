Портал Newsru.com сообщил о своем закрытии

Фото: newsru.com

Портал Newsru.com прекращает работу по экономическим и политическим причинам. Информация об этом появилась на сайте новостного издания.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране", – говорится в сообщении.

В редакции считают, что из-за сложившейся в России ситуации качественная работа портала более невозможна: все чаще приходится писать об ограничительных законах, а источники маркировать как иноагентов и экстремистов. При этом не осталось крупных рекламодателей, желающих сотрудничать с Newsru.com, картина дня которого якобы расходится с предпочтительной для государственных ресурсов.

"Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы", – заключается в публикации.

Ранее США предостерегли РФ от прекращения работы "Радио Свобода". По мнению представителя Госдепартамента Неда Прайса, "Радио Свобода" является источником объективных новостей, а также важным связующим звеном между США и РФ.