Госдума ужесточила правила цитирования журналистами других СМИ

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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, согласно которому журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных материалов других СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведениями устанавливается, что главный редактор и журналист могут быть привлечены к ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений в том случае, если редактор цитируемого СМИ не может быть установлен.

"Если главреда другого СМИ нельзя установить, то это не СМИ, а выдумки тех, кто хочет создать нечто и прикрыться цитированием", – пояснил один из авторов проекта Сергей Боярский.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает десятикратное увеличение административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа.

Теперь за разглашение соответствующих сведений физическим лицам грозит штраф в размере 5–10 тысяч рублей, должностным – 40–50 тысяч, а юридическим – 100–200 тысяч рублей.