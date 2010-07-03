Песков прокомментировал возможность возобновления авиасообщения с Грузией

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О возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить рано, пока там остаются угрозы для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил надежду на то, что рано или поздно ограничения снимут. "Но сейчас пока, безусловно, с учетом такой сильной поляризации, причем с экстремистскими оттенками, поляризации грузинского общества и антироссийскими русофобскими проявлениями существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

По его словам, нынешние ограничения вынуждены. Песков подчеркнул, что за ситуацией в Грузии будут постоянно следить на предмет нормализации.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе считает, что позитивная тенденция явно наметилась, но вряд ли самолеты полетят в Грузию уже завтра.

"Дмитрий Песков сообщил, что запреты на полеты будут сохраняться так долго, как потребует ситуация. В том числе, это будет зависеть от того, насколько будут соблюдаться права российских туристов и обеспечиваться их безопасность. Пока инцидентов нет, более того, сами туристы говорят, что им ничего не угрожает, разве что избыточное гостеприимство", – передает его слова ИА "НСН".

Представитель МИД РФ утверждал, что возобновление авиарейсов в Грузию станет возможным, если грузинские власти предпримут последовательные меры для нормализации ситуации. Он не исключил, что тогда Москва вернется к обсуждению отмены виз для граждан Грузии.

Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Ограничение связано с акциями протеста в Тбилиси.

Поводом для них послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на таких мероприятиях. Однако это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был вынужден оставить свой пост. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о 240 пострадавших.