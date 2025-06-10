Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят создание Большого евразийского партнерства

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Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Москве, во время которой дипломаты обсудят формирование Большого евразийского партнерства и украинское урегулирование. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Стороны поднимут тему формирования Большого евразийского партнерства, а также новой архитектуры единой и неделимой безопасности на континенте, в том числе в контексте подготовки третьей Минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к главам МИД государств Евразии по теме продвижения Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Также министры обсудят проблематику урегулирования конфликта на Украине. Будет уделено внимание российско-украинским мирным переговорам.

Ранее Лавров, выступая на "Форуме будущего 2050", заявил, что Россия продолжит проводить военную спецоперацию, но параллельно готова к дипломатическим мерам. По его словам, достигнутые на земле результаты СВО будут оформлены в виде юридических правовых документов. Делать это будут дипломаты вместе с военными.