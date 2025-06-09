Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие

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Взаимоотношения Владимира Путина и президента США Дональда Трампа носят исключительно рабочий характер. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "Форуме будущего 2050".

По его словам, такая форма взаимодействия сложилась еще в первый срок Трампа. Глава российского МИД привел в пример телефонные звонки лидеров, в которых они без долгих вступлений сразу переходят к делу.

"И мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд", – цитирует Лаврова ТАСС.

Журналисты уверены, что американский лидер относится к своему российскому коллеге с уважением, граничащим с восхищением. По словам экс-помощника по нацбезопасности Джона Болтона, во время первого срока президентства команда Трампа пыталась убедить его относиться к Путину с большим скепсисом, но президент США до сих пор считает, что они с президентом РФ друзья.

